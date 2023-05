Kuleba vyzval Afriku vzdať sa neutrálneho postoja k ruskej agresii

Addis Abeba 25. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu vyzval africké krajiny, aby upustili od svojho postoja neutrality voči vojne jeho krajiny s Ruskom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Mnohé africké krajiny sa stále odmietajú postaviť na jednu zo strán v tomto európskom konflikte, pričom viaceré z nich sa zdržali hlasovania na Valnom zhromaždení OSN, ktoré odsúdilo ruskú inváziu. Etiópia je jednou z nich.



Ukrajina je "veľmi rozrušená z toho, že niektoré africké štáty sa rozhodli zdržať hlasovania", povedal Kuleba v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba a vyzval ich, aby "tvárou v tvár ruskej agresii" poskytli Ukrajine diplomatickú podporu.



"Neutralita nie je riešením. Tým, že ste neutrálni k ruskej agresii na Ukrajine, premietate neutralitu do porušovania hraníc a masových zločinov, ku ktorým môže dôjsť i veľmi blízko vás," povedal novinárom šéf ukrajinskej diplomacie.



Rusko si vybudovalo významnú prítomnosť v niekoľkých častiach Afriky, kde pôsobí ruská žoldnierska Vagnerova skupina, a nedávno uskutočnilo spoločné vojenské cvičenie s Juhoafrickou republikou. Moskva plánuje v júli usporiadať i rusko-africký samit.



Kuleba vyzval africké krajiny, aby podporili "desaťbodový mierový vzorec", ktorý vlani v decembri navrhol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, a zdôraznil, že Ukrajina chce s Afrikou budovať "vzájomne výhodné" vzťahy založené na obchode s energiou, technológiami a farmaceutickými výrobkami.



Ukrajina aj Rusko dodávajú do Afriky značné množstvo obilia, pripomína AFP.



Kuleba je momentálne na africkom turné, ktoré zahŕňa i návštevy Maroka a Rwandy. Svoju prvú cestu do Afriky absolvoval minulý rok v októbri, keď zavítal do Senegalu, Pobrežia Slonoviny, Ghany a Kene.