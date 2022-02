Kuleba vyzval EÚ, aby Ukrajine dala prísľub budúceho členstva

Washington 22. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v utorok členské štáty Európskej únie, aby Ukrajine prisľúbili budúce členstvo v EÚ, a to v reakcii na snahy Ruska o jej medzinárodnú izoláciu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývam EÚ, aby dala bokom akékoľvek zaváhanie, všetku zdržanlivosť i skepticizmus, ktoré panujú v európskych hlavných mestách a aby dala Ukrajine prísľub budúceho členstva v EÚ. Nadišiel čas," povedal Kuleba, ktorý je v utorok na návšteve USA.



"Najlepším strategickým rozhodnutím, aké môže Európa práve teraz urobiť, je doslova pričleniť Ukrajinu k sebe," dodal.



Kuleba ešte pred stretnutím so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom vo Washingtone povedal, že západné krajiny by mali posilniť dodávky zbraní pre Ukrajinu, aby mohla čeliť Rusku.



"Dnes ráno som poslal list britskej ministerke zahraničných vecí (Liz Trussovej) so žiadosťou o ďalšie obranné zbrane pre Ukrajinu. S rovnakou otázkou sa dnes obrátim na partnerov v dialógu v USA," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie. "Našimi najlepšími zárukami bude naša diplomacia a naše zbrane. Zmobilizujeme celý svet, aby sme získali všetko, čo potrebujeme na posilnenie našej obrany," zdôraznil.