Kuleba vyzval na rýchle dodanie novej nemeckej pomoci Ukrajine

Štokholm 13. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v sobotu na urýchlené dodanie nového nemeckého balíka vojenskej pomoci Kyjevu, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Ukrajina potrebuje všetko vždy čo najrýchlejšie, upozornil Kuleba na okraj stretnutia so svojimi rezortnými partnermi z členských krajín Európskej únie (EÚ) vo Švédsku. Zároveň dodal, že by ocenil, keby sa v záujme urýchlenia dodávok vynaložilo maximálne úsilie.



Na otázku, kedy sa začne plánovaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským invazívnym silám, Kuleba odpovedal, že je na mieste skôr otázka, či sa toho urobilo dosť pre to, aby bola úspešná. "Chceli by sme, aby sa každý sústredil na túto otázku," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie.



Nemecké ministerstvo obrany v sobotu ohlásilo nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 2,7 miliardy dolárov, pripomína DPA. Dodávky budú okrem iného obsahovať 20 ďalších bojových vozidiel pechoty typu Marder, ako aj 30 tankov Leopard 1 a štyri systémy protivzdušnej obrany Iris-T-SLM.