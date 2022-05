Kuleba vyzval Nemecko, aby prevzalo iniciatívu pri členstve Ukrajiny

Washington/Kyjev 16. mája (TASR) – Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v nedeľu Nemecko, aby prevzalo vedúcu úlohu v procese vedúcom k členstvu Ukrajiny v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.



Kuleba vo videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedol, že počas návštevy Berlína mal tento týždeň s nemeckými predstaviteľmi "veľmi racionálnu diskusiu o tom, že sa Ukrajina stane členom EÚ".



"Povedal som im, že sa to aj tak stane. Je nevyhnutné, že Ukrajine skôr či neskôr dostane štatút kandidáta. Nemecké elity majú na výber, či povedú tento proces a zapíšu sa do dejín Európy, alebo sa to stane, ale bez ich vedenia," dodal minister.



Šéf ukrajinskej diplomacie po stretnutí s nemeckými činiteľmi viedol rozhovory aj s ministrami zahraničných vecí skupiny G7, ktorí podľa jeho slov "privítali myšlienku toho, že je potrebné zmraziť ruské aktíva a previesť ich Ukrajine, aby pomohli s obnovou našej krajiny".



"Hovoríme tu o stovkách miliárd eur," zdôraznil Kuleba s tým, že krajiny G7 tiež vyjadrili ochotu podieľať sa na obnove Ukrajiny, jej miest a infraštruktúry. Minister vyzval aj na nájdenie riešenia, pokiaľ ide o ruskú blokádu vývozu ukrajinských poľnohospodárskych a priemyselných produktov do sveta.