Kuleba vyzval Nemecko, aby prevzalo vedúcu úlohu v Európe

Kyjev/Berlín 1. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v rozhovore pre pondelkové vydanie novín Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzval Nemecko, aby prevzalo "vedúcu úlohu v Európe, a to najmä v súvislosti s otázkami východnej politiky". Berlín totiž podľa neho v porovnaní s inými európskymi krajinami zaujal váhavý postoj čo sa týka pomoci Ukrajine brániacej sa pred ruskou vojenskou agresiou.



"Nemecko a Ukrajina sú dnes dve kľúčové krajiny, ktoré nesú zodpovednosť za budúcnosť Európy," zdôraznil Kuleba. "Nemecko v otázkach zbraní, sankcií a perspektívy (Ukrajiny získať štatút kandidátskej krajiny) EÚ. A Ukrajina zase čo sa týka úlohy zastaviť (ruského prezidenta Vladimira) Putina, poraziť jeho vojnovú mašinériu," priblížil.



"Pretože ak tu Putin dosiahne víťazstvo, Európa sa nebude tešiť zo stability a bezpečnosti celé desaťročia," varoval šéf ukrajinskej diplomacie. "Ak však zvíťazí Ukrajina, Európu to do budúcnosti posilní," uviedol.



Ukrajina podľa Kulebu verí v "odvážne, vizionárske rozhodnutia" nemeckej vlády.



Hrozby Moskvy ohľadom možnej atómovej vojny Kuleba komentoval slovami, že "jadrové zbrane sú pre Putina najúčinnejšie predtým než sa použijú". "Vyhrážky sú účinnejšie než použitie zbraní," povedal.



Nemecko medzičasom prehodnotilo svoju stratégiu odmietajúcu postoj k dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu. Odsúhlasilo napríklad dodávku 50 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard. Kancelár Olaf Scholz však čelí výzvam, aby jeho krajina poskytla Kyjevu viac zbraní vrátane tankov a ďalších obrnených vozidiel.