Kuleba vyzýva na zvolanie summitu NATO s účasťou Ukrajiny

Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajina v utorok večer vyzvala členské krajiny NATO, aby v súvislosti so zatiaľ nepotvrdenými správami, že územie Poľska zasiahli ruské rakety, zvolali summit Aliancie aj za účasti predstaviteľov Kyjeva.



"Kolektívna odpoveď na ruské akcie musí byť tvrdá a zásadová," zdôraznil vo svojom statuse na platforme Twitter ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



Ako bezprostredné kroky, ktoré by bolo vhodné urobiť, Kuleba špecifikoval zvolanie summitu NATO za účasti Ukrajiny s cieľom pripraviť ďalšie spoločné kroky, ktoré prinútia Rusko, aby upustilo od eskalácie vojny na Ukrajine.



V záujme dosiahnutia zmeny vojenského kurzu Ruska by Aliancia mala Ukrajine poskytnúť moderné lietadlá ako F-15 a F-16, ako aj systémy protivzdušnej obrany, aby bolo možné zneškodniť akékoľvek ruské rakety, píše Kuleba.



"Dnes ochrana ukrajinského neba znamená ochranu NATO," zdôraznil Kuleba.



Šéf ukrajinskej diplomacie v mene svojej krajiny opätovne potvrdil plnú solidaritu s Poľskom a vyslovil pripravenosť poskytnúť mu akúkoľvek potrebnú podporu.











