Kuleba: Vzbura v Rusku trvala prikrátko, aby ovplyvnila morálku Rusov

Kyjev 28. júna (TASR) - Vzbura v Rusku vedená šéfom žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom by poškodila morálku ruských vojakov, keby trvala dlhšie. Vyhlásil to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v rozhovore pre televíziu CNN zverejnenom v stredu.



"Ak by táto vzbura trvala o 48 hodín viac, som si celkom istý, že by sme na ruských vojakoch bojujúcich na juhu a východe Ukrajiny pocítili demoralizujúci dôsledok," uviedol Kuleba v utorkovom rozhovore.



"Nanešťastie Prigožin sa vzdal prirýchlo. Takže nebol čas na to, aby sa tento demoralizujúci účinok dostal do ruských zákopov," dodal šéf ukrajinskej diplomacie.



Prigožinov pokus o vzburu proti vojenskému vedeniu spôsobil v Rusku počas víkendu chaos, keď jeho žoldnieri pochodovali smerom k Moskve. Prigožin predtým obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov.



Situácia sa upokojila v sobotu večer, keď Prigožin oznámil, že vydal rozkaz na stiahnutie svojich bojovníkov, aby sa vyhol prelievaniu ruskej krvi. Šéf vagnerovcov neskôr uviedol, že išlo o protest a nie pokus o zvrhnutie vlády.