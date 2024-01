Kuleba: Západ musí obmedziť výrobu zbraní v Rusku

Kyjev 19. januára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok vyzval Západ, aby obmedzil výrobu zbraní v Rusku a vyhlásil, že až 95 percent zahraničných súčiastok, ktoré nájdu v ruských zbraniach na Ukrajine, pochádza zo západných krajín. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Západ musí seriózne pristúpiť k tomu, aby obmedzil schopnosť Ruska vyrábať zbrane. Podľa niektorých údajov je až 95 percent v zahraničí vyrobených súčiastok, ktoré nájdeme na Ukrajine v ruských zbraniach, zo západných krajín," uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti.



Súkromné firmy podľa Kulebu vyvážajú do Ruska tovar civilnej potreby alebo tzv. dvojakého použitia, ktorý obsahuje komponenty na výrobu zbraní. Toto tvrdenie nepodložil dôkazmi, no Ukrajina pravidelne analyzuje súčasti ruských rakiet a dronov, ktoré dopadnú na jej územie, uvádza AFP.



"Ukrajina by potrebovala menej pomoci a stratila by menej životov, ak by sa dôkladne odhalili a eliminovali všetky schémy a medzery umožňujúce obchádzanie sankcií," dodal Kuleba.



Západné krajiny uvalili od začiatku ruskej vojny na Ukrajine vo februári 2022 rozsiahle sankcie na ruský zbrojársky priemysel a zakázali export vojenských komponentov, ktoré by Moskve mohli pomôcť počas invázie.



Rusko napriek tomu každý deň odpáli na Ukrajinu desiatky rakiet a dronov. Irán mu dodáva bezpilotné lietadlá a Severná Kórea mu podľa západných spravodajských služieb posiela delostrelecké granáty a rakety.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas svojho nedávneho prejavu na zasadnutí Svetového ekonomické fóra (WEF) v švajčiarskom Davose povedal, že Západ musí zabezpečiť stopercentnú účinnosť prijatých sankcií.



Ukrajinskí predstavitelia zároveň začiatkom januára priznali, že ukrajinská armáda čelí nedostatku munície a zo strednodobého a dlhodobého hľadiska bude na doplnenie zásob potrebovať pomoc západných štátov.