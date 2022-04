Kuleba: Zbrane potrebujeme do niekoľkých dní, inak bude neskoro

Brusel 7. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok zdôraznil, že jeho krajina potrebuje dodávky zbraní od členských štátov NATO do niekoľkých dní, inak bude neskoro. TASR túto informáciu prezvala od agentúry AFP.



"Buď nám pomôžete teraz - a to hovorím o dňoch, nie týždňoch, alebo vaša pomoc príde príliš neskoro a veľa ľudí zomrie, veľa civilistov príde o svoje domovy a veľa dedín bude zničených. Práve preto, že táto pomoc prišla príliš neskoro," povedal Kuleba po stretnutí s ministrami zahraničných vecí NATO v Bruseli.



"Nepochybujem o tom, že Ukrajina bude mať zbrane potrebné na boj... Nehovoríme o zozname zbraní. Hovoríme o harmonograme," povedal Kuleba novinárom.



Kyjev už od vypuknutia vojny koncom februára žiada Západ o ťažkú vojenskú techniku - protilietadlové systémy, delostrelectvo, obrnené vozidlá a stíhačky, pripomína AFP.



"Bitka o Donbas (na východe Ukrajiny) vám svojimi veľkými operačnými manévrami, zapojením tisícov tankov, obrnených vozidiel, lietadiel a delostrelectva pripomenie druhú svetovú," povedal Kuleba. "Rusko má svoj plán, my máme svoj - a o výsledku tejto bitky sa rozhodne na bojisku," dodal.



Kuleba od novinárov dostal otázku o videu šíriacom sa na sociálnych sieťach, ktoré údajne zachytáva, ako ukrajinskí vojaci zabili ruského zajatca. Minister pripustil, že počas vojny môže aj na strane ukrajinských síl dôjsť k takýmto "izolovaným incidentom". Ukrajinská armáda sa však "riadi pravidlami vedenia vojny" a ich prípadné porušenia budú vyšetrené, dodal.



Šéf ukrajinskej diplomacie tiež povedal, že vojnové zločiny ruských síl - ostreľovanie nemocnice v Mariupole či masakru v Buči a iných mestách a dedinách - nesie zodpovednosť aj jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov, pretože ich ospravedlňuje, prípadne spochybňuje, že sa vôbec stali.