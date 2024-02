Kuleba: Zmeny v ukrajinskom vedení neotrasú vzťahmi Kyjeva so Západom

Kyjev 6. februára (TASR) - Očakávané zmeny v politickom a armádnom vedení na Ukrajine nebudú mať vplyv na vzťahy Kyjeva so západnými spojencami. Uviedol to v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že zvažuje "reštart" s cieľom vymeniť niekoľko vysokopostavených predstaviteľov. Čoraz intenzívnejšie sa špekuluje, že vymenený bude aj hlavný veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj.



"Nemyslím si, že akékoľvek zmeny vo vláde môžu ovplyvniť naše vzťahy s partnermi," povedal Kuleba na tlačovej konferencii po boku s portugalským rezortným kolegom Joaom Gomesom Cravinhom.



Dodal, že Zelenskyj má ústavné právo na odvolanie veliteľa armády v prípade, ak to uzná za vhodné. Akékoľvek zmeny podľa jeho slov nebudú predstavovať rozpory v ukrajinskom vojenskom úsilí.



"V rámci tímu môžeme diskutovať o taktike, ale všetci sme jednotní ohľadom nášho strategického cieľa, ktorým je porážka Ruska na Ukrajine a obnovenie územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. O tomto strategickom cieli sa vôbec nediskutuje," zdôraznil šéf ukrajinskej diplomacie.



Zelenskyj a Zalužnyj sa rozchádzajú v otázke vedenia takmer dva roky trvajúcej vojny na Ukrajine, konštatuje Reuters. Ruské vojská vpadli na ukrajinské územie 24. februára 2022.