Kuleba: Plynová vojna proti Európe je pokračovaním vojny na Ukrajine

Kyjev 26. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zverejnil v utorok ráno na Twitteri príspevok k vyhrážkam Moskvy voči Európe, že jej Rusko zníži dodávky zemného plynu.



Kuleba v tweete podľa britského denníka The Guardian napísal: "Putinova plynová vojna proti Európe je priamym pokračovaním jeho vojny na Ukrajine. Vždy, keď (ruský prezident Vladimir Putin) môže spôsobiť škodu, spôsobí ju. Zneužije každý druh závislosti Európy od Ruska na to, aby poškodil normálny život každej európskej rodiny. Jedinou reakciou je tvrdo vrátiť úder a zbaviť sa akejkoľvek závislosti."



Ruský plynárenský koncern Gazprom v pondelok popoludní oznámil, že opäť obmedzuje dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1. Gazprom dodal, že od stredy zníži dodávky plynu cez tento plynovod len na približne 20 percent jeho kapacity. Údajným dôvodom je odstávka ďalšej turbíny, ktorá má ísť na údržbu.



Nemecká vláda v reakcii na toto oznámenie uviedla, že pre opätovné zníženie dodávok plynu cez tento plynovod neexistuje nijaká technická príčina.



AFP pripomenula, že európske krajiny sú značne závislé od dodávok energetických zdrojov z Ruska, ktoré podľa Západu túto skutočnosť využíva ako zbraň v odvetnej reakcii na sankcie prijaté voči Moskve pre jej inváziu na Ukrajinu.



Rusko len 21. júla obnovilo – po ukončení desaťdňovej údržby – prevádzku plynovodu Nord Stream 1. Dodávky plynu do Európy cez Nemecko následne boli stabilné, približne na úrovni 40 percent kapacity. Na takejto úrovni sa pohybovali aj pred odstávkou plynovodu. Ruský prezident Putin však už minulý týždeň varoval, že dodávky by mohli klesnúť až na 20 percent.