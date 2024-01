Kuleba:Prioritou Ukrajiny je získanie kontroly nad vzdušným priestorom

Davos 17. januára (TASR) - Hlavným cieľom Ukrajiny v tomto roku je získať kontrolu nad svojím vzdušným priestorom, uviedol v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, informuje agentúra AFP.



"V roku 2024 je samozrejme prioritou dostať Rusko preč z oblohy. Pretože ten, kto bude ovládať vzdušný priestor, rozhodne o tom, kedy a ako sa skončí vojna," povedal Kuleba, ktorého krajina už takmer dva roky čelí rozsiahlej ruskej agresii.



Ukrajinská vláda dlhodobo žiada západné štáty o poskytnutie moderných stíhačiek na podporu ukrajinských vojakov, ktorí bojujú v zákopoch na juhu a východe Ukrajiny.



Vojna s Ruskom sa v priebehu uplynulého roka dostala do patovej situácie, keď dlhoočakávaná ukrajinská protiofenzíva nedokázala preraziť ruské obranné pozície, píše AFP.



Kuleba v Davose vyzval západné štáty, ktoré podporujú Kyjev, na trpezlivosť. "Bojujeme so silným a veľkým nepriateľom, ktorý nespí. Nejaký čas to potrvá. Na zemi sme (ruské sily) porazili v roku 2022. V nasledujúcom roku sme nad nimi zvíťazili na mori. V roku 2024 sa plne sústredíme na ich zničenie vo vzduchu," uviedol Kuleba na diskusnom paneli počas WEF.



Kulebove vyjadrenia odrážajú tvrdenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v utorok v Davose povedal, že Ukrajina musí získať prevahu vo vzdušnom priestore na to, aby mohla postupovať aj po zemi.



Viacero členských štátov Severoatlantickej aliancie v súčasnosti cvičí ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 vyrobených v USA. Dánsko začiatkom januára uviedlo, že by malo Ukrajine dodať 19 strojov tohto typu v druhom štvrťroku 2024. Washington predtým odmietal Kyjevu poskytnúť stíhačky pre obavy, že bude Moskvou považovaný za priameho účastníka vojny na Ukrajine.