Kuleba: Patriot bude na Ukrajine nasadený za menej než šesť mesiacov

Kyjev 27. decembra (TASR) — Spojené štáty spustili osobitný plán na uvedenie systému protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajine do prevádzky za "necelých šesť mesiacov", hoci výcvik na jeho obsluhu trvá obvykle rok. V utorok to v rozhovore pre agentúru AP uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



Kuleba povedal, že je "absolútne spokojný" s výsledkami minulotýždňovej návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského v USA, na ktorej bol oficiálne oznámený zámer americkej vlády dodať Ukrajine batériu systému Patriot. Ten je súčasťou balíka vojenskej pomoci v hodnote 1,8 miliardy dolárov.



Podľa Kulebu americká vláda vypracovala program pre ukrajinských vojakov, vďaka ktorému ukončia výcvik na obsluhu systému Patriot rýchlejšie, než je obvyklé, pričom to nebude mať vplyv "na kvalitu používania tejto zbrane na bojisku".



Šéf ukrajinskej diplomacie neuviedol konkrétny časový rámec, no poznamenal, že to bude "oveľa menej ako šesť mesiacov“. Dodal, že výcvik ukrajinských vojakov bude prebiehať "mimo" územia Ukrajiny.



Kuleba tiež vyhlásil, že Ukrajina urobí všetko pre to, aby vojnu vyhrala v roku 2023.



"Každá vojna sa končí diplomatickou cestou. Každá vojna je výsledkom krokov na bojisku a za rokovacím stolom," spresnil Kuleba.