Kuleba:Všetci by mali nasledovať príklad ČR v zmrazení ruského majetku

Praha/Kyjev 15. novembra (TASR) - Všetky krajiny by mali nasledovať príklad Česka v zmrazení ruského majetku, napísal v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"Česko práve zmrazilo všetok ruský štátny majetok. Tlieskam tomuto principiálnemu kroku," uviedol Kuleba a za tento krok sa poďakoval českému rezortnému partnerovi Janovi Lipavskému. Na jeho návrh kabinet Petra Fialu v stredu schválil, aby na český národný sankčný zoznam zaradili aj podnik, ktorý spravuje ruský štátny majetok v zahraničí.



Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie by všetky krajiny, ktoré tak ešte neurobili, mali nasledovať príklad Prahy. "Ruské peniaze by sa mali použiť na obnovu Ukrajiny namiesto vraždenia a ničenia," dodal Kuleba.



Česko týmto krokom zmrazilo všetok ruský štátny majetok v ČR, ktorý tento podnik spravuje. Nebude možné s ním nijako manipulovať – previesť ho ani predať. Bankové účty, na ktoré chodí nájomné za tieto nehnuteľnosti, nebude smieť Rusko nijako využívať. Výnimka sa vzťahuje na diplomatické objekty, ktoré podliehajú ochrane.



Česko tiež podľa Lipavského navrhne, aby bol Podnik pre správu majetku v zahraničí Kancelárie prezidenta Ruskej federácie zapísaný aj na sankčný zoznam EÚ.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)