Kuleba: Za zriadenie tribunálu na stíhanie Ruska je už 32 krajín

Kyjev 14. marca (TASR) - Dovedna 32 krajín sa už pripojilo k iniciatíve požadujúcej vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý by súdil Rusko za agresiu voči Ukrajine. Povedal to v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Ku koalícii za vytvorenie osobitného tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine sa pripojili ďalšie dve krajiny. Celkovo 32 štátov tak v súčasnosti spolupracuje s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči najvyššiemu politickému a vojenskému vedeniu Ruska. (Ruský prezident Vladimir) Putin a jeho spolupracovníci budú postavení pred súd," napísal Kuleba na Twitteri.



Kyjev už dlhšie vyzýva na vytvorenie osobitného tribunálu na stíhanie ruského vedenia za jeho úlohu pri invázii na Ukrajinu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno ocenil prácu Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v Haagu, ktorý začal vyšetrovanie údajných zločinov spáchaných ruskými jednotkami na ukrajinskom území. Dodal však, že činnosť tohto súdu považuje za potrebné "doplniť". Zriadený by preto podľa neho mal byť osobitný tribunál. "Aby mohli byť potrestaní tí, ku ktorým sa, žiaľ, nedostane Medzinárodný trestný súd ani všetky ostatné dostupné súdne inštitúcie sveta," dodal.