Kulhánek: Bieloruská opozícia bude mať zastúpenie v ČR

Praha 28. júna (TASR) - Členovia českej vlády sa dohodli na príprave zriadenia zastúpenia bieloruskej opozície v Prahe. Na Twitteri to v pondelok - po stretnutí s českým prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánoch - uviedol minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek, píše spravodajský portál iDNES.cz.



"Dohodli sme sa na príprave zriadenia zastúpenia bieloruskej opozície v Prahe - po vzore Litvy. Bieloruská opozícia má a bude mať jednoznačnú podporu Českej republiky," uviedol Kulhánek.



Česko v júni navštívila exilová líderka protivládnych protestov v Bielorusku Sviatlana Cichanovská. Stretla sa nielen so zástupcami hornej komory parlamentu, ale aj s prezidentom Milošom Zemanom a predsedom vlády Andrejom Babišom i so zástupcami niektorých parlamentných strán. Zeman vyjadril Cichanovskej osobnú podporu a ocenil jej odvahu, pričom opozícii zaželal "víťazstvo v boji s posledným európskym diktátorom".



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil vtedy zároveň označil líderku bieloruskej opozície za právoplatnú víťazku prezidentských volieb, v ktorých vlani v auguste kandidovala proti dlhoročnému lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi.