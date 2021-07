Kulhánek: Čechom bude stačiť pri vstupe do SR jedna dávka vakcíny

Praha 7. júla (TASR) - Česi budú môcť ku koncu tohto týždňa, od piatka 9. júla, opäť cestovať na Slovensko, a to po prvej dávke vakcíny proti koronavírusu a nebudú musieť ísť do karantény. V stredu o zmene v pravidlách informoval český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek, ktorého citovali spravodajské portály TN.cz a Novinky.cz.



Slovensko totiž pre obavy z rýchlo sa šíriaceho variantu delta zatvorilo niektoré hraničné priechody so susednými krajinami vrátane ČR a nevedeli o tom ani obce pri hraniciach. Ich obyvatelia sa tak nedostali na svoje pozemky či do práce.



Minister Kulhánek uviedol, že sa podarilo vyrokovať aj odklad povinnosti mať obe dávky vakcíny - prvá dávka bude stačiť do 9. augusta.



Slovenská polícia a armáda strážia hranice so všetkými susednými štátmi. Zatvorená je veľká časť hraničných priechodov, na ktorých sa objavili aj betónové alebo plechové zátarasy.



Nové opatrenia rozhnevali občanov na oboch stranách česko-slovenskej hranice. V utorok, keď išli policajti na obed, niektorí ľudia zátarasy odsunuli a prešli. Problémy má z dôvodu prísnych opatrení aj autobusová doprava, píše portál TN.cz televízie Nova.



Medzitým český minister vnútra Jan Hamáček oznámil, že ho "slovenský minister vnútra práve informoval, že slovenská strana sa rozhodla ku konci týždňa otvoriť všetky hraničné priechody a prejsť na náhodné kontroly".