Kulhánek: Česko stiahne diplomatov z Kábulu na medzinárodné letisko

Praha 14. augusta (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek v sobotu oznámil, že Česko stiahne svojich diplomatov z hlavného mesta Afganistanu Kábul na medzinárodné letisko v Kábule. Dôvodom je krízová situácia v tejto krajine, informovala na svojej webovej stránke stanica CNN Prima News.



"Na základe aktuálnych informácií od spojencov a odporúčania nášho veľvyslanca v Kábule som rozhodol o okamžitom stiahnutí našich diplomatov na medzinárodné letisko v Kábule," napísal Kulhánek na Twitteri.



Kulhánek dodal, že dvaja českí diplomati, ktorých z Kábulu premiestňujú na letisko, sú v súčasnosti pod ochranou vojenskej polície. "Situácia v Afganistane je veľmi vážna," povedal český minister zahraničných vecí.



"Budeme podnikať všetky možné kroky na zabezpečenie našich ľudí v Afganistane," povedal Kulhánek. Všetci českí diplomati sú podľa neho v bezpečí a české úrady sa s nimi spojili.



Kulhánek občanom ČR odporučil, aby do Afganistanu "v žiadnom prípade necestovali". V sobotu večer v spojitosti s krízou v Afganistane mimoriadne zasadne Bezpečnostná rada štátu, píše CNN Prima News.



Afganské militantné hnutie Taliban sa v rámci svojho ťaženia blíži k hlavnému mestu Kábul a začína tým ohrozovať zahraničné ambasády, píše CNN Prima News. Hnutie v piatok ovládlo provinciu Lógar ležiacu bezprostredne južne od hlavného mesta.



Británia, Kanada USA v predchádzajúcich dňoch oznámili, že do Afganistanu vyšlú vojakov, ktorí pomôžu pri evakuácii veľvyslanectiev týchto krajín.



Taliban v uplynulých týždňoch ovládol väčšinu severného, západného a južného Afganistanu. Toto hnutie odštartovalo svoju úspešnú ofenzívu v máji, keď sa začalo sťahovanie vojakov USA a NATO z Afganistanu. Ukončené má byť do 31. augusta.