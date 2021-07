Kulhánek: EÚ musí vytvárať štandardy pre kontrolu technológií

Brusel 12. júla (TASR) - Európska únia musí podchytiť rastúci vplyv nových technológií na geopolitiku, vystupovať v tejto oblasti jednotne a vytvárať štandardy a právne rámce pre kontrolu tohto typu technológií. Uviedol to šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Podľa jeho slov ministri sa zhodli na tom, že nové technológie - ako napríklad drony či umelá inteligencia - ovplyvňujú geopolitickú situáciu na svete, a že môžu byť zneužité v prípade geopolitického súperenia. Dodal, že ide o celosvetový problém, ktorý treba riešiť, a Rada ministrov hovorila o tom, ako môže do týchto záležitostí vstupovať Únia.



"Hlavné je, aby EÚ postupovala jednotne. Musíme sa sústrediť na nastavenie štandardov a právnych rámcov na to ako využívať moderné technológie, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu," uviedol.



Podľa Kulhánka sa ministri zhodli na tom, že Únia by sa mala viac angažovať v infraštruktúrnych projektoch po celom svete a ponúkať vlastnú alternatívu voči iným modelom, ktoré Únii "nemusia vyhovovať".



Najmä v regiónoch, kde má EÚ svoje záujmy, napríklad v Afrike, by Európania nemali zostávať v úzadí, ale ponúkať krajinám tohto regiónu vlastné alternatívne projekty. Z toho by podľa neho mohli profitovať firmy z členských krajín EÚ.



"Ak chceme byť braní vo svete vážne, naše projekty sú k tomu dobrá príležitosť," uviedol šéf českej diplomacie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)