Kulhánek: Nemecko zaradí ČR od nedele medzi vysokorizikové krajiny

Praha 11. novembra (TASR) - Nemecko s platnosťou od nedele (14. novembra) zaradí Českú republiku medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy ochorením COVID-19, informoval vo štvrtok český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek.



"Je to zlá správa pre nezaočkovaných, ktorí budú musieť do karantény," napísal na Twitteri. Ukončenie karantény po piatich dňoch je podmienené negatívnym testom.



Zaočkovaní a osoby, ktoré sa z ochorenia COVID-19 vyliečili, prichádzajúce do Nemecka z krajín s vysokým rizikom budú musieť pri vstupe vyplniť digitálny formulár, píše spravodajský server Novinky.cz. Tento formulár musia vyplniť aj neočkovaní, na ktorých sa však vzťahuje aj karanténa.



Izolácia a vstupný formulár sa podľa Noviniek.cz nevzťahujú na osoby, ktoré Nemeckom len prechádzajú, a ani na osoby, ktoré cez vysokorizikovú krajinu prešli bez zastavenia. Takisto majú z týchto opatrení výnimku aj ľudia, ktorí do Nemecka dochádzajú za prácou či štúdiom.



Nemecko sa na svoj zoznam vysokorizikových krajín chystá zaradiť aj Maďarsko a Rakúsko. Slovensko je na ňom uvedené od 31. októbra.