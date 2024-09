Kultová talianska herečka Monica Bellucciová má 60 rokov

Talianska herečka Monica Bellucciová účinkuje v monológu z knihy speváčky Marie Callasovej. Foto: TASR/AP

Talianska herečka Monica Bellucciová. Foto: TASR/AP

Monica Bellucciová pózuje pred módnou prehliadkou značky Dior. Foto: TASR/AP

Na snímke sprava talianska modelka a herečka Monica Bellucciová (postava vdovy Lucie Sciarrovej), britský herec Daniel Craig (James Bond) a francúzska herečka Léa Seydoux (Dr. Madeleine Swannová). Foto: TASR/AP

Cita di Castello/Bratislava 29. septembra (TASR) - Patrí medzi kultové herečky obdarené pôvabom, šarmom a prirodzenou krásou. Hrala vo viacerých filmoch s celosvetovým úspechom. Monica Anna Maria Bellucciová sa v pondelok 30. septembra dožíva 60 rokov.Hviezdna herečka sa narodila v talianskej dedinke Cita di Castello ako jediné dieťa Brunelly Brigantiovej a Pasquale Bellucciho. Prvý veľký úspech zaznamenala v roku 2000 v dráme Giuseppe Tornatoreho s názvom Maléna. Talentovanú Talianku mohlo filmové publikum obdivovať aj v ďalších filmoch ako Dracula, Podozrenie, Bratstvo vlka, Asterix a Obelix: Misia Kleopatra i v pútavom trileri o dobrodružstvách agenta 007 Jamesa Bonda s názvom Spectre.Keď mala osemnásť rokov, zapísala sa na štúdium práva na univerzite v Perugii. Aby sa dokázala uživiť a zaplatiť školné, začala s modelingom. Po dvoch rokoch školu zanechala a presťahovala sa do Milána, kde uzatvorila zmluvu s modelingovou agentúrou Elite Model Look. Počas svojej kariéry modelky účinkovala v televíznych spotoch pre návrhársku značku Dolce & Gabanna.Mala však väčšie ambície ako byť modelkou. Túžila sa stať herečkou a zapísala sa na kurzy, ktoré zúročila v televíznom filme Život s deťmi (1990). Pôvabnú herečku si na začiatku 90. rokov minulého storočia všimol aj americký režisér Francis Ford Coppola, ktorý ju obsadil do filmu Dracula (1992). Nasledoval film Biblické príbehy: Jozef (1995), kde si zahrala po boku oscarového britského herca Bena Kingsleyho.V roku 1996 sa upriamila na francúzske filmy, čím sa dostala do širšieho povedomia európskych kritikov. So svojím budúcim manželom Vincentom Casselom sa zoznámila počas nakrúcania gangsterskej akčnej snímky Dobermann - vojna gangov (1997). Tvorcovia americkej kriminálnej drámy Podozrenie (2000) sa dlho nevedeli rozhodnúť, akú herečku obsadia do hlavnej ženskej úlohy, ponuku poslali aj Bellucciovej, ktorá ju s nadšením prijala. V konverzačnom trileri si zahrala výraznú postavu manželky podozrivého (Gene Hackman) a následne sa jej začali hrnúť herecké ponuky.Celosvetový úspech zaznamenala pôvabná herečka v roku 2000 v dráme Guiseppe Tornatoreho Maléna. Romanca nenávidenej ženy a platonicky zamilovaného chlapca zasadená do obdobia druhej svetovej vojny bola umocnená hudbou skladateľa Ennia Morriconeho. Zásluhu na výslednom melancholickom vyznení snímky malo predovšetkým hviezdne duo Monica Bellucciová a Giuseppe Sulfaro. Film od režiséra oceneného Oscarom za film Bio raj zobrazuje intímny portrét a epický príbeh o nezávislosti, intrigách, odvahe a nezabudnuteľnej prítomnosti naozajstnej lásky.Bellucciová sa následne objavila vo filme Bratstvo vlka (2001) a excelovala spolu so známymi hercami Gérardom Depardieu a Christianom Clavierom aj v snímke Asterix a Obelix: Misia Kleopatra (2002). Neodmietla ani ponuku na rolu v kontroverznom filme Zvrátený (2002), ktorý šokoval širokú filmovú obec svojou otvorenosťou a realistickým zobrazením násilia. Snímku označili na filmovom festivale v Cannes za najbrutálnejší film podujatia.Po mediálnom šume okolo tohto filmu sa v roku 2003 zhostila úlohy v trilógii Matrix Reloaded a Matrix Revolutions. Na filmovom plátne sa objavila aj v postave Márie Magdalény v kontroverznom filme Mela Gibsona Umučenie Krista (2005). Z novších filmov zaujala v kanadsko-nemeckej dráme Informátorka (2010). Pod snímku sa podpísala režisérka Larysa Kondracká, ktorá sa inšpirovala skutočným príbehom nebraskej policajtky.Monica Belucciová si zahrala aj po boku Daniela Craiga v bondovke Spectre. Snímka režírovaná Samom Mendesom, ktorý spolupracoval aj na predchádzajúcom titule Skyfall z roku 2012, sa americkej premiéry dočkala 6. novembra 2015. Pútavý triler o dobrodružstvách agenta 007 Jamesa Bonda sa nakrúcal v exteriéroch v Londýne, Mexiku, Ríme ako aj v marockých mestách Tanger a Erfúd.Medzi najnovšie filmy slávnej Talianky, ktoré zaznamenali obrovský úspech, patrí aj Nekrotronic z roku 2018. Snímka zachytáva démonov a ich lovcov, ktorí zaplavili internetový priestor. Zatiaľ posledným uvedeným filmom, v ktorom si zahrala nielen po boku Michaela Keatona, ale aj ďalších zvučných hviezd, je Beetlejuice Beetlejuice z tohto leta.Cenu bratov Lumiérovcov za celoživotné dielo udelili Monice Bellucciovej vo februári 2019. Figurína z vosku populárnej herečky zdobí aj Parížske múzeum Alfreda Grévina, ktoré je francúzskou paralelou slávnejšieho londýnskeho múzea voskových figurín Madame Tussaudovej.