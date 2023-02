Kuo-čeng: Vojna na Ukrajine Číne ukázala, že útok musí byť rýchly

Tchaj-pej 24. februára (TASR) - Čínska armáda sa z monitorovania ruskej invázie na Ukrajine naučila, že úspešný útok na Taiwan by musel byť rýchly. Situáciu však pre Peking komplikuje Taiwanský prieliv, uviedol v piatok taiwanský minister obrany Čchiou Kuo-čeng. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Rusko-ukrajinská vojna im (čínskej armáde) priniesla veľké ponaučenie – určite sa budú snažiť byť rýchli," povedal Čchiou.



Ruský prezident Vladimir Putin spustil inváziu na Ukrajinu vlani 24. februára a boje na ukrajinskom území prebiehajú nepretržite už rok. Podľa západných predstaviteľov malo Rusko v pláne dobyť Kyjev v úvodných dňoch vojny, čo sa mu však nepodarilo.



Šéf taiwanského rezortu obrany povedal, že aj keby Čína plánovala rýchly útok na Taiwan, vzdorovala by pri ovládnutí ostrova určitým ťažkostiam, pretože jej ozbrojené sily by museli prekročiť Taiwanský prieliv, ktorý oddeľuje Taiwan od pevninskej Číny. Podľa jeho slov by sa preto čínskej armáde nepodarilo zmocniť sa Taiwanu za jeden či dva týždne.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove.



Taiwanská demokraticky zvolená vláda tvrdí, že iba obyvatelia Taiwanu majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti.