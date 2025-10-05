< sekcia Zahraničie
Kupka: Volebný kongres ODS sa zrejme uskutoční už v januári
CNN Prima News pripomína, že kongres sa mal pôvodne uskutočniť až v apríli.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - V januári sa pravdepodobne uskutoční volebný kongres vládnej Občianskej demokratickej strany (ODS), na ktorom si zvolí nové stranícke vedenie. Minister dopravy a podpredseda strany to v nedeľu uviedol v relácii Českej televízie, informuje TASR.
CNN Prima News pripomína, že kongres sa mal pôvodne uskutočniť až v apríli. Podľa Kupku však predsedníctvo strany v sobotu rokovalo o januárovom termíne. Doplnil, že členovia ODS potrebujú čas na to, aby vyhodnotili výsledky volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Zdôraznil však, že v žiadnom prípade nebude kandidovať proti súčasnému predsedovi strany a premiérovi Petrovi Fialovi.
Ten v nedeľu na otázku, či nastanú v strane ODS nejaké personálne zmeny a aká bude prípadne jeho politická budúcnosť, odpovedal, že to povie až v ďalších dňoch. „Musím si vyhodnotiť všetky osobné a politické súvislosti a podľa toho sa rozhodnem... ja som ešte nemal dosť času pre seba, aby som mohol premýšľať nad ďalšou cestou,“ povedal o svojej budúcnosti Fiala.
ODS je popri KDU-ČSL a TOP 09 členom koalície SPOLU, ktorá v súčasnosti patrí do vládneho kabinetu s hnutím STAN a Pirátmi. Vo voľbách, ktoré sa konali počas piatka a soboty, zvíťazilo opozičné hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s podporou 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.
CNN Prima News pripomína, že kongres sa mal pôvodne uskutočniť až v apríli. Podľa Kupku však predsedníctvo strany v sobotu rokovalo o januárovom termíne. Doplnil, že členovia ODS potrebujú čas na to, aby vyhodnotili výsledky volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Zdôraznil však, že v žiadnom prípade nebude kandidovať proti súčasnému predsedovi strany a premiérovi Petrovi Fialovi.
Ten v nedeľu na otázku, či nastanú v strane ODS nejaké personálne zmeny a aká bude prípadne jeho politická budúcnosť, odpovedal, že to povie až v ďalších dňoch. „Musím si vyhodnotiť všetky osobné a politické súvislosti a podľa toho sa rozhodnem... ja som ešte nemal dosť času pre seba, aby som mohol premýšľať nad ďalšou cestou,“ povedal o svojej budúcnosti Fiala.
ODS je popri KDU-ČSL a TOP 09 členom koalície SPOLU, ktorá v súčasnosti patrí do vládneho kabinetu s hnutím STAN a Pirátmi. Vo voľbách, ktoré sa konali počas piatka a soboty, zvíťazilo opozičné hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s podporou 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.