Kurdi odovzdali Iraku 600 rodinných príslušníkov militantov z IS

Bejrút 13. augusta (TASR) - Sýrsky autonómny región Kurdistan v piatok odovzdal irackej vláde 600 rodinných príslušníkov militantov z organizácie Islamský štát (IS), ktorí boli väznení v tábore al-Hol. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



V najväčšom kurdskom tábore al-Hol, ktorý leží približne desať kilometrov od irackých hraníc, ide od začiatku tohto roka už o štvrtú podobnú akciu. Kurdskí predstavitelia uviedli, že muži, ženy a deti zo 150 rodín opustili tábor ešte vo štvrtok.



Kurdskí predstavitelia už viackrát vyzvali ostatné štáty, aby z repatriovali svojich občanov z tamojších preplnených táborov. Mnohé z nich však na výzvu nereagovali, pretože sa obávali bezpečnostných hrozieb a reakcie domácej politickej scény.



Prvá repatriácia z tábora al-Hol sa uskutočnila vlani v máji, keď ho opustilo približne 300 osôb. Irán plánuje podľa svojej štátnej tlačovej agentúry do konca tohto roka repatriovať príslušníkov celkovo 500 rodín.



SOHR uviedlo, že okrem rodinných príslušníkov islamských militantov bolo do Iránu vydaných aj 50 bojovníkov a lídrov IS, ktorých zadržiavali Sýrske demokratické sily.



V tábore al-Hol sa podľa OSN aktuálne nachádza približne 55.000 osôb. Podľa vyjadrenia nemenovaného irackého predstaviteľa tento tábor predstavuje bezpečnostnú hrozbu a mal by byť zrušený. V uplynulých 18 mesiacoch v ňom totiž došlo až k 100 vraždám, uviedla OSN.