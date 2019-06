Kurdi plánujú prepustiť z tábora al-Hol 800 sýrskych žien a detí

Podľa predstaviteľov kurdskej samosprávy, ktorá tábor riadi, by k prepusteniu žien a detí malo dôjsť v pondelok a stať by sa tak malo na žiadosť miestnych arabských kmeňov.

Damask 2. júna (TASR) - Predstavitelia kurdskej samosprávy na severovýchode Sýrie v nedeľu oznámili, že z preplneného tábora plánujú prepustiť 800 sýrskych žien a detí, vrátane rodinných príslušníkov džihádistov. Písala o tom agentúra AFP.



Ženy a deti - všetci pôvodom zo Sýrie - žijú v tábore al-Hol, ktorý je momentálne domovom pre takmer 74.000 ľudí, z ktorých Sýrčanov je približne 30.000.



Podľa predstaviteľov kurdskej samosprávy, ktorá tábor riadi, by k prepusteniu žien a detí malo dôjsť v pondelok a stať by sa tak malo na žiadosť miestnych arabských kmeňov.



Pôjde pritom o prvé zo série masových prepúšťaní s cieľom odbremeniť preplnený tábor prostredníctvom prepustenia všetkých občanov Sýrie.



Ako pripomína AFP, počas ofenzívy na posledné územia pod kontrolou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), boli do tábora al-Hol odvezené tisícky manželiek a detí džihádistov.



Ich počty vyvolali medzi Kurdmi obavy, že sa tábor stane novým centrom radikálov z IS.



Ako však v tejto súvislosti uviedli predstavitelia kurdskej samosprávy, "nie všetky prepustené osoby sú príbuznými bojovníkov IS". Veľa ľudí totiž hľadalo v tábore útočisko pred intenzívnymi bojmi, ktoré v oblasti v posledných mesiacoch prebiehali.



Miestne arabské kmene sa zaviazali, že osoby, ktoré sú podozrivé z napojenia na IS, budú pod ich prísnym dohľadom.