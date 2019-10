Kurdi po smrti Baghdádího posilnili stráženie väzníc s príslušníkmi IS

Kámišlí/Káhira 28. októbra (TASR) - Sýrske kurdské jednotky v pondelok oznámili, že po zabití vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího posilňujú bezpečnosť vo väzniciach a ďalších strážených zariadeniach na severovýchode Sýrie, kde sú zadržiavané desaťtisíce militantov IS a ich podporovateľov vrátane cudzincov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Predstaviteľ Kurdmi vedenej agentúry pre vnútornú bezpečnosť v pondelok uviedol, že sýrske kurdské jednotky sú v stave "vysokej pohotovosti" vzhľadom na očakávané vzbury alebo útoky na strážcov vo väzniciach a táboroch pre vysídlených ľudí na severovýchode Sýrie.



Ďalší predstaviteľ sýrskych Kurdov vyhlásil, že napriek tureckej invázii sú ich bojovníci stále schopní zaisťovať bezpečnosť vo väzniciach so zadržiavanými militantmi IS.



V jednom z miestnych táborov pre vysídlených ľudí žije 70.000 osôb, väčšinou rodinných príslušníkov členov IS. Okrem toho sa v iných zadržiavacích zariadeniach nachádza vyše 10.000 väzňov vrátane 2000 cudzincov.



Navyše, po tureckej invázii na severovýchode Sýrie nastal v danej oblasti chaos a z toho vyplývajúci strach o osud zadržaných osôb, keďže turecká operácia vyústila do obrovských presunov vojakov a do zmien v rozložení vojenských síl. Turecko premiestnilo vojakov do sýrskej oblasti popri svojej hranici, pričom sýrske pohraničné stráže sa rozmiestňujú inde.



V súvislosti so zabitím vodcu IS Baghdádího v Sýrii posilnili bezpečnosť aj v niektorých oblastiach Egypta. Tamojšie sily vedú dlhé roky boj proti povstaniu pod vedením IS v nepokojnej severnej časti Sinajského polostrova. Bezpečnostné sily bojujú proti militantom IS a al-Káidy aj v západnej púšti popri hranici s Líbyou.



Militanti v posledných rokoch podnikli v Egypte veľký počet útokov, zameraných hlavne proti bezpečnostným silám a menšinovým kresťanom.



Hovorca egyptského ministerstva zahraničných vecí Ahmad Háfiz medzitým označil Baghdádího smrť za "dôležitý krok v ťažení zameranom na vyhladenie terorizmu".