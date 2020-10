Kurdi povolia tisícom Sýrčanov opustiť preplnený tábor al-Hol

Bejrút 5. októbra (TASR) - Sýrski Kurdi súhlasili, že umožnia tisícom Sýrčanov vrátane príbuzných džihádistov opustiť preplnený utečenecký tábor al-Hol v severnej Sýrii, ktorý spravujú. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tábor al-Hol opustia sýrski občania a zostanú tam iba cudzinci. V tábore sú aj sýrski príbuzní bojovníkov Islamského štátu (IS) a aj oni budú prepustení," uviedol predstaviteľ Kurdmi vedenej Sýrskej demokratickej rady (SDC), ktorá je politickým krídlom Sýrskych demokratických síl (SDF).



Prepustenie sa však netýka sýrskych džihádistov z IS, ktorých v súčasnosti zadržiavajú kurdské orgány vo väzeniach na severovýchode Sýrie.



V preplnenom tábore al-Hol sa podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) nachádza 64.377 ľudí vrátane 24.300 Sýrčanov, ktorí boli buď zajatí alebo vysídlení v dôsledku sýrskeho konfliktu.



Väčšinu cudzincov v al-Hole tvoria Iračania, z ktorých mnohí sú príbuznými bojovníkov IS. Podľa SDC bude Iračanom umožnený dobrovoľný odchod. Mnohí z nich však chcú zostať v tábore pre obavy, že budú v Iraku uväznení alebo súdení za údajné väzby na IS.



Kurdské úrady už prepustili podľa júlovej správy OCHA od júna minulého roka 4345 Sýrčanov.



Sýrske vládne sily momentálne ovládajú väčšinu územia krajiny, a to aj vďaka pomoci Ruska a Iránu ako dvoch hlavných podporovateľov prezidenta Bašára Asada.



Konflikt, ktorý vypukol v roku 2011, pripravil o život asi 400.000 ľudí. Zranených ich bolo vyše milióna a ďalšieho pol milióna ľudí opustilo svoje domovy. Z viac ako piatich miliónov ľudí sa v dôsledku občianskej vojny stali utečenci, ktorí teraz žijú väčšinou v krajinách susediacich so Sýriou.