< sekcia Zahraničie
Kurdi usporiadali v Kolíne nad Rýnom protest za prepustenie Öcalana
Podľa nemeckej polície sa na pochod, ktorý viedol cez centrum mesta zaregistrovalo 15.000 účastníkov.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 8. novembra (TASR) - Tisíce Kurdov v sobotu demonštrovali v západonemeckom meste Kolín nad Rýnom za prepustenie vodcu a zakladateľa Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullaha Öcalana, ktorý je od roku 1999 väznený na tureckom ostrove Imrali v Marmarskom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa nemeckej polície sa na pochod, ktorý viedol cez centrum mesta zaregistrovalo 15.000 účastníkov. Polícia neposkytla presné údaje o skutočnom počte demonštrantov, ale hovorca uviedol, že sa na proteste zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí.
Počas protestu reportér nemeckej agentúry zaznamenal odpálenie niekoľkých svetlíc a petárd. Policajný hovorca však uviedol, že nedošlo k žiadnym ďalším vážnym incidentom a akcia prebehla pokojne.
Öcalan sa dlhodobo usiluje o prechod od ozbrojeného povstania kurdských militantov proti tureckému štátu k demokratickému politickému boju za práva kurdskej menšiny.
Ešte vo februári vyzval svoje hnutie, aby sa rozpustilo. PKK sa začiatkom júla rozhodla začať proces odzbrojenia, čím ukončila viac než štyri desaťročia trvajúci konflikt s tureckými bezpečnostnými zložkami, ktorý si na oboch stranách vyžiadal približne 50.000 obetí. V októbri PKK oznámila, že sťahuje svojich posledných bojovníkov z Turecka na sever Iraku, čím ukončila prvú fázu mierového procesu začatého pred rokom.
Tretia najväčšia parlamentná strana DEM vyzvala na začiatok druhej fázy tohto mierového procesu - konkrétne na právne a politické kroky.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 ako reakcia na politické, sociálne a kultúrne utláčanie Kurdov v Turecku. Od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode krajiny. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu.
PKK je v Turecku, Európskej únii a Spojených štátoch zaradená na zoznam teroristických organizácií.
Podľa nemeckej polície sa na pochod, ktorý viedol cez centrum mesta zaregistrovalo 15.000 účastníkov. Polícia neposkytla presné údaje o skutočnom počte demonštrantov, ale hovorca uviedol, že sa na proteste zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí.
Počas protestu reportér nemeckej agentúry zaznamenal odpálenie niekoľkých svetlíc a petárd. Policajný hovorca však uviedol, že nedošlo k žiadnym ďalším vážnym incidentom a akcia prebehla pokojne.
Öcalan sa dlhodobo usiluje o prechod od ozbrojeného povstania kurdských militantov proti tureckému štátu k demokratickému politickému boju za práva kurdskej menšiny.
Ešte vo februári vyzval svoje hnutie, aby sa rozpustilo. PKK sa začiatkom júla rozhodla začať proces odzbrojenia, čím ukončila viac než štyri desaťročia trvajúci konflikt s tureckými bezpečnostnými zložkami, ktorý si na oboch stranách vyžiadal približne 50.000 obetí. V októbri PKK oznámila, že sťahuje svojich posledných bojovníkov z Turecka na sever Iraku, čím ukončila prvú fázu mierového procesu začatého pred rokom.
Tretia najväčšia parlamentná strana DEM vyzvala na začiatok druhej fázy tohto mierového procesu - konkrétne na právne a politické kroky.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 ako reakcia na politické, sociálne a kultúrne utláčanie Kurdov v Turecku. Od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode krajiny. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu.
PKK je v Turecku, Európskej únii a Spojených štátoch zaradená na zoznam teroristických organizácií.