Kurdi v Sýrii volajú po demokratickom štáte, ktorý by uznal ich práva

Damask 26. apríla (TASR) - Predstavitelia kurdských zoskupení v Sýrii v sobotu vyzvali na nastolenie demokratického štátu, ktorý by uznal práva Kurdov ako etnickej skupiny. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré vzišlo z jednodňového stretnutia v meste na severovýchode Sýrie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



V Kámišlí sa zišlo približne 400 ľudí reprezentujúcich hlavné kurdské skupiny s cieľom zjednotiť svoje pozície. Stretnutiu, na ktorom sa okrem iných zúčastnili Sýrske demokratické sily (SDF) podporované USA, Zjednotená demokratická strana (PYD) či zástupcovia Kurdov z Turecka i Iraku, predchádzal marcový podpis prelomovej dohody nového sýrskeho vedenia s lídrom SDF Mazlúmom Abdím. Dohoda predpokladá prímerie a integráciu kurdských milícií SDF do štátnych inštitúcií.



Kurdi v Sýrii boli počas 54-ročnej vlády rodiny Asadovcov marginalizovaní. Mnohým z nich bolo odopreté občianstvo a boli neprávom označovaní za Arabov.



Od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada islamistickými povstalcami začiatkom minulého decembra sa snažia sýrski Kurdi udržať kultúrne výdobytky, ktoré získali v severovýchodnej enkláve, nimi vyčlenenej počas občianskej vojny v krajine.



V spoločnom vyhlásení sa vyslovili za „spravodlivé a komplexné“ riešenie kurdskej otázky v „demokratickej a decentralizovanej krajine“. Uviedli, že sýrska ústava by mala „zaručiť národné práva Kurdov a dodržiavať medzinárodné zákony o ľudských právach a právach žien“.



Okrem toho vyzvali, aby Sýria poskytla rovnaké práva svojim občanom „bez toho, aby niekoho odsúvala na okraj spoločnosti“ a aby sa ženy aktívne podieľali na činnosti štátnych inštitúcií.



Kurdi tvorili približne desať percent z 23 miliónov obyvateľov predvojnovej Sýrie. Kurdskí predstavitelia tvrdia, že nechcú úplnú autonómiu s vlastnou vládou a parlamentom, ale decentralizáciu a priestor na riadenie svojich každodenných záležitostí, napísala AP.