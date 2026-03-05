< sekcia Zahraničie
Kurdistan sa nebude podieľať na konflikte, zdôraznil jeho prezident
Autor TASR
Arbíl 5. marca (TASR) - V súvislosti so špekuláciami o zapojení kurdských milícií z Iraku do vojny v Iráne prezident severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan Néčírvan Barzání zdôraznil, že si želá mier. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA, píše TASR.
„Región Kurdistan zostane základným pilierom mieru a nebude sa podieľať na konfliktoch alebo vojenských eskaláciách, ktoré ohrozujú život a bezpečnosť nášho obyvateľstva,“ uviedol Barzání vo vyhlásení.
Prezident USA Donald Trump podľa amerických médií údajne zvažuje, že podporí irackých Kurdov a opozičné skupiny v Iráne pri boji proti iránskemu vedeniu. Irackí Kurdi majú početných bojovníkov pri 1500-kilometrovej hranici s Iránom a sčasti aj kontakty s kurdskou menšinou v susednej krajine.
Televízia CNN s odvolaním sa na informovaný zdroj uviedla, že Ústredná spravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení irackých Kurdov s cieľom vyslať ich na pozemnú operáciu v západnom Iráne. Biely dom správu odmietol.
Iránske ozbrojené sily už útočili na kurdské skupiny v susednom Iraku.
