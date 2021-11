Kurdistan vyzýva ľudí, aby sa nevydávali na cestu do Bieloruska

Bagdad/Varšava 12. novembra (TASR) - Predstavitelia irackého Kurdistanu varujú svojich občanov pred cestovaním do Bieloruska. Politici tvrdia, že mnohí z migrantov, ktorí sa takto snažia dostať do Nemecka, boli oklamaní pašerákmi. Informoval o tom v piatok poľský spravodajská web Onet.pl.



V Kurdistane podľa Onet.pl momentálne prebieha informačná kampaň, ktorá má jeho obyvateľov upozorniť, že tí, ktorí sa rozhodnú emigrovať, sa stávajú súčasťou hybridných aktivít režimu Alexandra Lukašenka.



Zijád Raúf, predstaviteľ kurdskej vlády v Poľsku, v rozhovore pre poľský verejnoprávny rozhlas uviedol, že kurdské vedenie je znepokojené ťaživou situáciou, v ktorej sa nachádzajú migranti uviaznutí na hraniciach Poľska a Bieloruska.



"Boli by sme radi, keby si uvedomili, že boli zmanipulovaní a rozhodnutie opustiť krajinu a odísť nebolo správne...počúvali pašerákov, ktorí to robili len pre svoj materiálny prospech," vysvetlil Raúf.



Kurdskí predstavitelia v Poľsku zároveň ponúkli pomoc svojim krajanom, ktorí táboria pozdĺž východnej hranice Bieloruska s Poľskom.



Web Polsat News vo štvrtok informoval, že od začiatku roka 2021 poľská pohraničná stráž eviduje viac ako 30.000 pokusov o ilegálne prekročenie poľsko-bieloruských hraníc.



Od leta bolo zaznamenaných aj mnoho pokusov o násilný vstup na územie Poľska zo strany cudzincov zhromaždených bieloruskými bezpečnostnými zložkami v zahraničí, ako aj provokácií zo strany týchto zložiek.



V reakcii na tento vývoj od 2. septembra v 183 lokalitách v Podleskom a Lublinskom vojvodstve, susediacich s Bieloruskom, platí výnimočný stav a boli tam presunuté stovky príslušníkov poľských bezpečnostných zložiek.