Kurdská komunita obvinila sýrskeho prezidenta z vojnových zločinov
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Skupina Kurdská komunita Nemecka podala sťažnosť voči dočasnému sýrskemu prezidentovi Ahmadovi Šarovi, ktorého obviňuje z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti. V pondelok to pre agentúru AFP potvrdila nemecká prokuratúra, informuje TASR.
Kurdská komunita v sťažnosti podanej minulý týždeň na spolkovej generálnej prokuratúre uviedla, že Šara, známy aj ako abú Muhammad Džawlání, je zodpovedný za „genocídu a najzávažnejšie vojnové zločiny“.
„Džawlání nesie spoluzodpovednosť za genocídu jazídskych Kurdov v roku 2014 a za pokračujúce, systematické násilné činy voči menšinám v Sýrii a Iraku,“ uviedol vo vyhlásení zástupca predsedu spomínanej skupiny Mehmet Tanriverdi. Dodal, že Nemecko má na základe princípu univerzálnej jurisdikcie možnosť a povinnosť stíhať takýchto páchateľov bez ohľadu na to, kde tieto zločiny spáchali.
Povstalci vedení Šarovou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) minulý rok v decembri zvrhli dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada a chopili sa moci. HTS pôvodne vzišla zo sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida a tvrdí, že sa vzdala džihádistickej orientácie.
Spojené štáty v piatok oficiálne vyradili Šaru zo zoznamu teroristických subjektov a v pondelok ho v Bielom dome po prvý raz privítal americký prezident Donald Trump.
Nemecká kurdská skupina však namieta voči všeobecnému prijatiu Šaru ako lídra Sýrie a kritizovala nemeckého kancelára Friedricha Merza za to, že sýrskeho prezidenta pozval do Nemecka na rozhovory o deportácii sýrskych občanov z Nemecka. Skupina má podľa svojich slov obavy z toho, že Nemecko dovolí „predpokladanému vojnového zločincovi ostať v krajine“.
