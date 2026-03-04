Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kurdské jednotky v Iraku posilnili bezpečnosť na hranici s Iránom

Členovia iránskej šiitskej militantnej skupiny sa zúčastňujú pohrebu bojovníka Kataib Hezbollah, ktorý bol zabitý pri americkom leteckom útoku v Bagdade v Iraku v pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Naposledy v stredu Islamské revolučné gardy oznámili, že tromi raketami údajne zasiahli základne a sídla sociálnodemokratickej strany iránskych Kurdov.

Bagdad 4. marca (TASR) – Kurdské bezpečnostné zložky v Iraku posilnili kontrolu pozdĺž hraníc s Iránom, aby zabránili akýmkoľvek prienikom alebo útokom na iránske územie z irackého Kurdistanu. S odvolaním sa na poradcu iránskej vlády pre národnú bezpečnosť o tom v stredu informovala agentúra AFP.

Autonómny kurdský región bol zatiahnutý do najnovšej eskalácie na Blízkom východe, keď dronové a iné útoky pripisované Teheránu ohrozovali americké základne v Iraku a cielili na kurdské opozičné skupiny v irackom Kurdistane pri hraniciach s Iránom.

Naposledy v stredu Islamské revolučné gardy oznámili, že tromi raketami údajne zasiahli základne a sídla sociálnodemokratickej strany iránskych Kurdov, známej ako Kómala, a ďalších odporcov iránskej revolúcie. O život prišiel najmenej jeden kurdský bojovník a ďalší traja utrpeli zranenia.

Agentúra AFP doplnila, že ide o skupiny Kurdov – odporcov iránskeho režimu, ktorý ich už dlhodobo obviňuje zo spolupráce so Západom alebo Izraelom.

V snahe predísť ďalšej eskalácii iracký premiér Muhammad Šijá Súdání nariadil prijať na hraniciach opatrenia, aby sa žiadna skupina nemohla „infiltrovať do Iránu a vykonávať teroristické činy z irackého územia“.

Súdání zároveň prikázal prísne dodržiavanie bezpečnostnej dohody, ktoré obe krajiny podpísali v roku 2023 na ochranu spoločných hraníc. Irak a Irán sa pred časom dohodli aj na odzbrojení kurdsko-iránskych povstalcov a ich vytlačení z pohraničných oblastí.

AFP pripomenula, že päť kurdských skupín vo februári založilo politickú koalíciu, ktorej hlavným cieľom je „boj za zvrhnutie Iránskej islamskej republiky a dosiahnutie sebaurčenia Kurdov“.

V snahe splniť tento cieľ generálny tajomník Demokratickej strany iránskeho Kurdistanu (PDKI) Mustafá Hidžrí v stredu vyzval vojakov a bezpečnostný personál v Iráne, najmä v Kurdistane, aby dezertovali z jeho jednotiek.

Kurdi v Iráne tvoria významnú menšinu a žijú najmä na západe krajiny. Často čelia diskriminácii a niektoré ozbrojené skupiny, ako Kómala alebo Demokratická strana iránskeho Kurdistanu (KDPI), vedú občasné povstania alebo operácie proti iránskemu režimu. Úrady tieto skupiny označujú za teroristické a pravidelne proti nim zasahujú na iránskom území, pričom niekedy útočia aj cez hranice – často v spolupráci s irackými orgánmi.
