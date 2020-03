Kurdské sily potlačili vzburu väzňov z radov Islamského štátu

Damask 31. marca (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) úspešne potlačili vzburu vo väznici na severovýchode Sýrie, ktorú začali väznení bojovníci z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), informovala v utorok agentúra AP.



Sýrske demokratické sily, ktoré väznicu v meste Hasaka spravujú, na Twitteri napísali, že sa im podarilo "zabrániť katastrofe". Nikto z väzňov podľa SDF neušiel.



Vzbura vo väznici vypukla v noci na pondelok, keď zadržiavaní bývalí príslušníci IS začali vytrhávať dvere a prebúravať steny.



Vzburu sa podarilo dostať pod kontrolu v pondelok ráno. Popoludní však pokračovala, keď v priestoroch väznice bolo počuť streľbu.



Medzinárodná koalícia pod vedením Spojených štátov oznámila, že sýrskym kurdským silám pri riešení situácie vo väznici poskytla leteckú podporu.



Sýrske kurdské sily podporované Spojenými štátmi v marci 2019 vyhlásili, že Islamský štát je v Sýrii porazený.



Kurdské úrady spravujú v Sýrii viac ako dve desiatky zariadení, v ktorých je umiestnených okolo 10.000 bojovníkov IS. Vo väzenských zariadeniach sa nachádza aj 2500 až 3000 cudzincov z približne 50 krajín sveta.



Kurdské vedenie tieto štáty vyzvalo, aby prevzali svojich štátnych príslušníkov. Viaceré západné vlády sú však neochotné repatriovať svojich občanov, takže aj vyhliadky, že títo ľudia skončia pred súdom, sú neisté.