Kurdské sily zavŕšili operáciu v tábore al-Húl na severovýchode Sýrie

Bejrút 17. septembra (TASR) - Kurdské jednotky na severovýchode Sýrie v sobotu oznámili, že po troch týždňoch ukončili operáciu proti podporovateľov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v preľudnenom tábore al-Húl na severovýchode Sýrie.



Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej bolo počas operácie kurdských síl v tábore zadržaných vyše 200 ľudí vrátane desiatok žien. Kurdskí vojaci objavili aj podzemné tunely využívané džihádistami a zmocnili sa značného arzenálu zbraní.



Kurdské bezpečnostné sily tiež uviedli, že oslobodili dve ženy z jezídskej menšiny, ktoré v tábore zadržiavali sympatizantky IS, ako aj štyri ďalšie ženy, ktoré dokonca našli spútané.



Medzi objavenými vecami bolo mnoho komunikačných zariadení používaných na koordináciu s bunkami IS mimo al-Húlu a slúžiacich aj na organizovanie prevodov peňazí a plánovanie útokov, spresnila AFP.



Operácia v tábore bola spustená "po náraste zločinov zabíjania a mučenia spáchaných ISIS," uvádza sa vo vyhlásení kurdských jednotiek, v ktorom bola použitá staršia skratka pre IS.



AFP vysvetlila, že podľa OSN bolo od začiatku roka 2021 na území tábora al-Húl zavraždených viac ako 100 ľudí.



Al-Húl leží v odľahlej oblasti neďaleko hraníc s Irakom a je domovom sýrskych a irackých rodín, ako aj približne 10.000 ďalších osôb, väčšinou žien a deti pochádzajúcich zo vzdialenejších oblastí.



Kurdské bezpečnostné sily uviedli, že IS sa pri šírení svojej extrémistickej ideológie vo veľkej miere spoliehal práve na ženy a deti v al-Húle, ktorých väčšina tam bola viac ako tri roky - od pádu poslednej časti kedysi rozľahlého "kalifátu" vyhláseného organizáciou IS.



Rodiny podozrivých bojovníkov IS boli následne nahnané do al-Húlu - de facto zadržiavacieho tábora -, ktorý kurdské sily strážili a administratívne spravovali. Pred časom sa im však tábor vymkol spod kontroly.



Kurdské bezpečnostné zložky vo výzve vydanej po skončení svojej operácie opäť zopakovali výzvu adresovanú cudzím štátom, aby repatriovali svojich občanov, argumentujúc pri tom, že svet "podcenil závažnosť hrozieb v tábore".



Mnohé krajiny, ako napríklad Francúzsko, odkiaľ prišlo najviac zahraničných bojovníkov pre IS, sa totiž teraz - z obavy o bezpečnosť na svojom území - zdráhajú repatriovať svojich občanov, pripomenula AFP.



Kurdské jednotky vyzvali tiež príslušné zainteresované strany, aby "vzali na vedomie vzťah medzi tureckými spravodajskými službami a bunkami ISIS".



Kurdské bezpečnostné zložky totiž napr. tvrdia, že jedna z mnohých mimovládnych organizácií aktívnych v tábore al-Húl - organizácia Bahar so sídlom v Turecku - bola spolupáchateľkou pri pašovaní zbraní a peňazí do tábora.