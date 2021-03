Kurdské úrady začali bezpečnostnú operáciu v tábore al-Hol

Bejrút 28. marca (TASR) - Kurdské úrady začali v nedeľu bezpečnostnú operáciu v tábore al-Hol na severovýchode Sýrie, v ktorom sa nachádzajú i rodinní príslušníci militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), informovala agentúra AFP. Úrady v rámci operácie zatkli desiatky ľudí.



"Zatknutých bolo viac ako 30 žien a mužov," povedal Rámí Abdul Rahmán, šéf Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR). Medzi týmito osobami sú podľa jeho slov Sýrčania a cudzinci "podozriví z podporovania IS".



Na operácii spolupracujú Kurdské demokratické sily (SDF), Ľudové obranné jednotky (YPG) sýrskych Kurdov a miestna polícia. Predstavitelia SDF uviedli, že operácia potrvá najmenej desať dní a podporila ju i medzinárodná koalícia, ktorá v Sýrii bojuje proti IS.



Al-Hol najväčší Kurdmi kontrolovaný utečenecký tábor v Sýrii, v ktorom žije takmer 62.000 ľudí. Viac ako 80 percent jeho obyvateľov tvoria ženy a deti.



V súčasnosti tam žijú aj tisíce podporovateľov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). SOHR od začiatku tohto roka v tábore zaznamenala takmer 40 vrážd, píše AFP. Kurdské úrady uvádzajú, že za väčšinu z týchto vrážd sú zodpovední podporovatelia IS.



Šéf úradu OSN pre boj s terorizmom Vladimir Voronkov koncom januára na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) krajiny vyzval, aby 27.000 deťom z tábora al-Hol umožnili návrat do vlasti.



"Hrozivá situácia detí v tábore al-Hol je v súčasnosti jednou z najviac naliehavých otázok sveta," povedal vtedy Voronkov. Deti v tábore sú podľa neho "ponechané osudu" a hrozí im radikalizácia.