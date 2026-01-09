< sekcia Zahraničie
Kurdskí militanti po výzve armády odmietajú opustiť Aleppo
V meste už niekoľko dní prebiehajú boje medzi kurdskými ozbrojencami napojenými na Sýrske demokratické sily (SDF) a príslušníkmi sýrskych bezpečnostných zložiek.
Autor TASR
Damask/Aleppo 9. januára (TASR) - Kurdskí militanti v piatok odmietli výzvu sýrskej vlády na opustenie mesta Aleppo. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
V meste už niekoľko dní prebiehajú boje medzi kurdskými ozbrojencami napojenými na Sýrske demokratické sily (SDF) a príslušníkmi sýrskych bezpečnostných zložiek. Vláda v Damasku v piatok vyhlásila prímerie v snahe predísť ďalšej eskalácii. Uviedla tiež, že kurdskí bojovníci sú obkľúčení v dvoch štvrtiach mesta a vyzvala ich na odchod na územie východne od rieky Eufrat, ktoré je pod kontrolou SDF.
Boje v druhom najväčšom sýrskom meste trvajú od utorka. Zahynulo pri nich najmenej 21 ľudí a podľa OSN okolo 30.000 osôb muselo opustiť svoje domovy. Kurdské a vládne sily sa navzájom sporia o to, kto násilie vyvolal.
Prímerie v troch štvrtiach Aleppa pod kontrolou kurdských militantov začalo platiť o 03:00 h miestneho času (01:00 h SEČ) a ozbrojenci mali čas opustiť ich do 09:00 h (07:00 h SEČ).
Miestne rady v štvrtiach Šajch Maksúd a Ašrafíja dopoludnia uviedli, že kurdskí bojovníci neodídu. „Rozhodli sme sa zostať v našich štvrtiach a brániť ich,“ uviedli vo vyhlásení, pričom odmietli akúkoľvek „kapituláciu“
Od zvrhnutia bývalého vodcu Bašára Asada je Aleppo pod kontrolou novej islamistami vedenej sýrskej vlády. Šajch Maksúd a Ašrafíja sú však naďalej ovládané kurdskými jednotkami napojenými na SDF, a to napriek ich minuloročnému prísľubu, že sa odtiaľ stiahnu.
Líder SDF Mazlúm Abdí uviedol, že útoky na kurdské oblasti v Aleppe „podkopávajú šance na dosiahnutie porozumenia“. Vyjadril sa tak iba niekoľko dní po návšteve Damasku, kde s vládou rokoval o dohode o začlenení kurdskej poloautonómnej správy a armády do štruktúr nového vedenia Sýrie.
Dohoda z marca 2025 nebola zrealizovaná pre pokračujúce spory a termín na jej implementáciu vypršal koncom roka 2025. Vedenie SDF však napriek situácii v Aleppe vyhlásilo, že je oddané dohodám uzavretým s Damaskom.
Vyjadriť nesúhlas s násilím v Aleppe sa rozhodli stovky ľudí v uliciach mesta Kámišlí na severovýchode Sýrie, ktoré je metropolou sýrskej autonómnej oblasti Rojava pod kontrolou SDF. Demonštranti vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby v Aleppe zasiahlo. Niektorí držali držali transparenty so sloganmi „Nie vojne“ a „Nie etnickým čistkám“.
