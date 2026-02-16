< sekcia Zahraničie
Kurdskí militanti prepustili 34 Austrálčanov s väzbami na teroristov
Austrálska vláda v pondelok oznámila, že sa žiadnym spôsobom nepodieľa na repatriácii svojich občanov z tábora Rož.
Autor TASR
Damask 16. februára (TASR) - Kurdskí militanti zo Sýrskych demokratických síl (SDF) v pondelok prepustili 34 Austrálčanov z detenčného tábora Rož určeného pre príbuzných teroristov z Islamského štátu (IS). Išlo o posledných austrálskych občanov v kurdských zadržiavacích centrách v Sýrii. Pre agentúry Reuters a AFP to potvrdila správkyňa tábora Hákimija Ibrahimová, informuje TASR.
Podľa správkyne si austrálskych občanov prevzali príbuzní. Autobusmi ich teraz prepravia do Damasku odkiaľ odcestujú do vlasti.
V tábore Rož sa nachádza viac ako 2000 ľudí z 50 rozličných štátov, väčšinou to sú ženy a deti bojovníkov IS. Mnoho z nich tam žije od roku 2019, keď medzinárodná koalícia v spolupráci s kurdskými milíciami v Sýrii porazila IS. Najznámejšou osobou je britská občianka Shamima Begumová, ktorá vo veku 15 rokov odišla do Sýrie a vydala sa tam za Holanďana bojujúceho pre IS.
Sýrska armáda minulý mesiac po úspešnej ofenzíve obsadila provincie na severovýchode krajiny, ktoré predtým ovládali SDF. V týchto oblastiach sa nachádzalo aj niekoľko väzníc a táborov pre bojovníkov IS a ich rodiny.
Tábor Rož stále ovládajú Kurdi. Väčší tábor Hol však už v januári pod tlakom vlády v Damasku opustili a to umožnilo odísť preč tisíckam žien a detí. Predtým v ňom bolo približne 24.000 ľudí vrátane asi 6300 cudzincov.
Austrálska vláda v pondelok oznámila, že sa žiadnym spôsobom nepodieľa na repatriácii svojich občanov z tábora Rož. Repatriácia príbuzných členov IS vyvoláva kontroverziu nielen v Austrálii, ale aj v ďalších krajinách pre obavy z ohrozenia domácej národnej bezpečnosti.
Podľa správkyne si austrálskych občanov prevzali príbuzní. Autobusmi ich teraz prepravia do Damasku odkiaľ odcestujú do vlasti.
V tábore Rož sa nachádza viac ako 2000 ľudí z 50 rozličných štátov, väčšinou to sú ženy a deti bojovníkov IS. Mnoho z nich tam žije od roku 2019, keď medzinárodná koalícia v spolupráci s kurdskými milíciami v Sýrii porazila IS. Najznámejšou osobou je britská občianka Shamima Begumová, ktorá vo veku 15 rokov odišla do Sýrie a vydala sa tam za Holanďana bojujúceho pre IS.
Sýrska armáda minulý mesiac po úspešnej ofenzíve obsadila provincie na severovýchode krajiny, ktoré predtým ovládali SDF. V týchto oblastiach sa nachádzalo aj niekoľko väzníc a táborov pre bojovníkov IS a ich rodiny.
Tábor Rož stále ovládajú Kurdi. Väčší tábor Hol však už v januári pod tlakom vlády v Damasku opustili a to umožnilo odísť preč tisíckam žien a detí. Predtým v ňom bolo približne 24.000 ľudí vrátane asi 6300 cudzincov.
Austrálska vláda v pondelok oznámila, že sa žiadnym spôsobom nepodieľa na repatriácii svojich občanov z tábora Rož. Repatriácia príbuzných členov IS vyvoláva kontroverziu nielen v Austrálii, ale aj v ďalších krajinách pre obavy z ohrozenia domácej národnej bezpečnosti.