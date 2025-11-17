Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kurdskí militanti sa stiahli z pohraničnej oblasti na severe Iraku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Vo vyhlásení kurdských militantov sa uvádza, že k stiahnutiu jednotiek došlo večer 16. novembra v regióne Záb.

Autor TASR
Ankara 17. novembra (TASR) - Militantná Strana kurdských pracujúcich (PKK) v pondelok uviedla, že jej jednotky sa stiahli z kľúčovej pohraničnej oblasti na severe Iraku. Tento krok je zameraný na podporu mierového procesu s Tureckom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Vo vyhlásení kurdských militantov sa uvádza, že k stiahnutiu jednotiek došlo večer 16. novembra v regióne Záb. Samotná PKK to označila za „dôležitý praktický príspevok“ k prebiehajúcemu úsiliu o obnovenie väzieb s Ankarou.

PKK v severnom Iraku dlhodobo operovala na základniach, na ktoré často letecky útočili turecké jednotky. Konkrétne región Záb sa stal v roku 2008 terčom pozemnej operácie tureckej armády, pripomína AFP.

Spomínaný región má pre PKK symbolický význam, keďže ide o miesto, kde sa pôvodne nachádzalo jej sídlo - predtým, než sa presunulo smerom na východ do pohoria Kandíl.

Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Najprv sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.
