Kurdsko-iránsky novinár dostal po rokoch väzby azyl na Novom Zélande

Wellington 24. júla (TASR) - Kurdsko-iránsky novinár a spisovateľ Behrúz Búčaní dostal vo štvrtok azyl na Novom Zélande po tom, čo musel niekoľko rokov stráviť v nútenej väzbe na odľahlom ostrove v Tichom oceáne. Informovala o tom agentúra DPA.



Ľudskoprávny aktivista sa o tejto správe dozvedel od novozélandskej vlády v deň svojich 37. narodenín. "Som veľmi šťastný, že mám konečne trochu istoty, čo sa týka mojej budúcnosti," povedal Búčaní pre piatkové vydanie britského denníka The Guardian.



Búčaní utiekol z Iránu do Indonézie pre politické prenasledovanie v roku 2013 po tom, čo iránska armáda vykonala razie v redakcii kurdského literárneho časopisu, kde pracoval a zadržala viacerých jeho kolegov. Dôvodom bolo publikovanie protivládnych článkov. Následne sa pokúsil z Indonézie dostať loďou do Austrálie. Čln, v ktorom sa plavil, však zadržala austrálska vojenská loď.



Búčaní potom strávil šesť rokov v imigračnej väzbe na ostrove Manus na severe Papuy Novej Guiney. Toto zadržiavacie stredisko bolo medzičasom oficiálne uzatvorené. Odtiaľ sa mu podarilo poslať fotografie a informácie o katastrofálnych tamojších podmienkach viacerým mediálnym domom. O svojom pobyte vo väzbe napísal aj viacnásobne ocenenú knihu, ktorú písal na mobilnom telefóne cez aplikáciu WhatsApp.



V roku 2019 dostal po šiestich rokoch povolenie vycestovať na Nový Zéland. Vlani v novembri tam požiadal o štatút utečenca.



Búčaní uviedol, že v boji za práva utečencov bude pokračovať zo svojej novej vlasti, kde plánuje požiadať o trvalý pobyt. Zároveň poukázal na to, že hoci sa teší, že získal azyl, trápi ho, že austrálska vláda naďalej nespravodlivo zadržiava ľudí v hlavnom meste Papuy Novej Guiney Port Moresby, na ostrove Nauru či v Austrálii, napísala agentúra AFP.



V súčasnosti pracuje Búčaní na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande.