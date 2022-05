Rakúsky dôchodca zbil slovenskú opatrovateľku, skončila v nemocnici

Viedeň 23. mája (TASR) - Podľa informácií rakúskeho denníka Kurier bola v okrese St. Pölten vychádzkovou palicou zbitá 45-ročná slovenská opatrovateľka. Útočníkom mal byť 86-ročný dôchodca, ktorému sa vyučená zdravotná sestra starala o manželku. Slovenka skončila so zraneniami v nemocnici. Kedy presne sa prípad odohral, nie je zo správy zrejmé.



"Susedia zavolali políciu po tom, ako z bytu počuli výkriky. Potom uvideli 45-ročnú ženu so silne krvácajúcou ranou na hlave. Na 86-ročného muža bolo napokon podané trestné oznámenie, no pozadie činu je stále nejasné," napísal Kurier.



Rakúsky denník v tejto súvislosti uviedol, že násilie voči opatrovateľkám v krajine stúpa. Viac ako tretina zamestnancov je aspoň raz za mesiac vystavená fyzickému násiliu. V Hornom Rakúsku je to číslo ešte vyššie, na úrovni až 47,9 percenta. Podľa štúdie Hornorakúskej komory práce (Arbeiterkammer OÖ) má navyše viac ako štvrtina opatrovateľov skúsenosti s urážkami či verbálnym napádaním aspoň raz týždenne. Nové prípady sú podľa denníka Kurier pravidelne dokumentované aj v Dolnom Rakúsku.