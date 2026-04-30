KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele
Po prehliadke v odletovom termináli objavili na jej tele 30 korytnačiek hviezdicových - 29 živých a jednu mŕtvu.
Autor TASR
Bangkok 30. apríla (TASR) - Thajské úrady v utorok ráno zatkli na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku tínedžerku, ktorá sa údajne pokúšala prepašovať 30 korytnačiek v hodnote približne 7700 eur tak, že si ich prilepila na telo. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
Devätnásťročná Taiwančanka vyvolala podozrenie svojimi nezvyčajnými pohybmi počas toho, ako sa pripravovala na nástup do lietadla do Tchaj-peja. Po prehliadke v odletovom termináli objavili na jej tele 30 korytnačiek hviezdicových - 29 živých a jednu mŕtvu.
„Podozrivá znehybnila zvieratá lepiacou páskou, zabalila ich do látkových vrecúšok a pripevnila si ich na telo, aby sa vyhla odhaleniu,“ uviedli úrady. Ženu obvinili z nelegálnej prepravy zvierat a vyhýbania sa colným kontrolám.
Thajsko je jedným z hlavných tranzitných uzlov pre pašerákov ohrozených živočíchov v Ázii. Tie odtiaľ putujú na čierne trhy po celom kontinente.
Korytnačky hviezdicové sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (ICUN) klasifikované ako „zraniteľné“. Na čiernom trhu sa často objavujú pre dopyt po exotických domácich miláčikoch.
Devätnásťročná Taiwančanka vyvolala podozrenie svojimi nezvyčajnými pohybmi počas toho, ako sa pripravovala na nástup do lietadla do Tchaj-peja. Po prehliadke v odletovom termináli objavili na jej tele 30 korytnačiek hviezdicových - 29 živých a jednu mŕtvu.
„Podozrivá znehybnila zvieratá lepiacou páskou, zabalila ich do látkových vrecúšok a pripevnila si ich na telo, aby sa vyhla odhaleniu,“ uviedli úrady. Ženu obvinili z nelegálnej prepravy zvierat a vyhýbania sa colným kontrolám.
Thajsko je jedným z hlavných tranzitných uzlov pre pašerákov ohrozených živočíchov v Ázii. Tie odtiaľ putujú na čierne trhy po celom kontinente.
Korytnačky hviezdicové sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (ICUN) klasifikované ako „zraniteľné“. Na čiernom trhu sa často objavujú pre dopyt po exotických domácich miláčikoch.