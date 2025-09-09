< sekcia Zahraničie
Pred mešitami v Paríži našli bravčové hlavy

Autor TASR
Paríž 9. septembra (TASR) - Pred niekoľkými mešitami v oblasti Paríža našli bravčové hlavy. Šéf parížskej polície Laurent Nunez v utorok oznámil, že polícia prípad vyšetruje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vykonávame všetky potrebné opatrenia, aby sme našli páchateľov týchto hanebných činov,“ napísal Nunez na sociálnej sieti X.
Zdroj oboznámený s vyšetrovaním tvrdí, že prasacie hlavy ležali na verejných cestných komunikáciách v Paríži a na niekoľkých predmestiach.
Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau odsúdil tieto činy ako „neslýchané a absolútne neprijateľné“.
„Chcem, aby naši moslimskí krajania mohli pokojne praktizovať svoju vieru,“ uviedol šéf rezortu vnútra.
AFP pripomína, že spomedzi členských štátov Európskej únie žije vo Francúzsku najpočetnejšia moslimská menšina. Francúzsko má tiež po Izraeli a Spojených štátoch najpočetnejšiu židovskú komunitu.
Agentúra EÚ pre základné práva tvrdí, že niekoľko členských štátov Únie zaznamenalo od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 nárast prejavov nenávisti voči moslimom a židom.
