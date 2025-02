KURIÓZNY PRÍPAD: Opica spôsobila „blackout” na celej Srí Lanke

Kolombo 9. februára (TASR) - Opica, ktorá prenikla do rozvodne elektrickej siete na južnom predmesti Kolomba spôsobila zrútenie elektrickej siete (tzv. blackout) na celom ostrove. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Dodávka elektriny na celej Srí Lanke vypadla okolo 11.30 h miestneho času (7.00 h SEČ) a úplne obnoviť sa nepodarilo ani po troch hodinách.



"Opica sa dostala do kontaktu s naším sieťovým transformátorom a spôsobila nerovnováhu v systéme," povedal minister energetiky Kumara Džajakody. Stalo sa to na predmestí južného Kolomba, povedal.



V niektorých oblastiach sa dodávka elektriny už postupne obnovuje, ale stále nie je jasné, kedy sa to podarí úplne všade. "Inžinieri sa tomu venujú, aby sa pokúsili službu čo najskôr obnoviť," povedal minister.



Obyvatelia Srí Lanky museli niekoľko mesiacov znášať podobné výpadky elektriny v lete 2022, keď sa krajina prepadla do hospodárskej krízy. Na čerpacích staniciach sa vtedy vypredal benzín a nafta a tepelné elektrárne elektrinu dodávali len na prídel zhruba 13 hodín denne.