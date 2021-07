Kurt Westergaard, známy karikatúrou Mohameda, zomrel vo veku 86 rokov

Kodaň 19. júla (TASR) - Dánsky výtvarný umelec Kurt Westergaard, známy karikatúrou islamského proroka Mohameda, ktorá vyvolala hnev v moslimskom svete, zomrel vo veku 86 rokov. V nedeľu to dánskym médiám oznámila jeho rodina. Informáciu priniesla aj tlačová agentúra AFP.



Westergaard zomrel v spánku po dlhom období zlého zdravotného stavu, uviedla jeho rodina denníku Berlingske.



Ilustrátor stál za sériou 12 kresieb, zverejnených v konzervatívnom dánskom denníku Jyllands-Posten pod titulkom "Tvár Mohameda", pričom jedna z kresieb vyvolala obzvlášť veľký hnev.



Karikatúry najprv nevzbudili takmer žiaden rozruch, ale po dvoch týždňoch sa už v dánskom hlavnom meste Kodaň konala proti nim demonštrácia a veľvyslanci moslimských krajín v Dánsku podali protestnú nótu.



Hnev sa vo februári 2006 vystupňoval do protidánskych protestov v moslimskom svete.



Násilie súvisiace s karikatúrami vyústilo až do masakru v roku 2015, keď bolo v satirickom týždenníku Charlie Hebdo v Paríži zavraždených 12 ľudí. Tento magazín totiž karikatúry v roku 2012 znovu zverejnil.



Westergaard pracoval v denníku Jyllands-Posten ako ilustrátor od polovice 80. rokov 20. storočia a podľa denníka Berlingske bola spomínaná kresba predtým už raz zverejnená, ale nevyvolala žiadne veľké spory.



V posledných rokoch svojho života musel Westergaard, tak ako mnoho ďalších ľudí spájaných s karikatúrami, žiť pod policajnou ochranou na utajenej adrese.



Začiatkom roka 2010 chytila dánska polícia vo Westergaardovom dome 28-ročného Somálčana ozbrojeného nožom, ktorý ho tam plánoval zavraždiť.