Kurti: Kosovo sprísňuje kontroly na hraniciach so Srbskom

Priština 15. júna (TASR) - Kosovo sprísňuje kontroly na hraniciach so Srbskom. Vo štvrtok to oznámil kosovský premiér Albin Kurti, podľa ktorého toto rozhodnutie padlo po zadržaní troch kosovských policajtov srbskými silami. Kurti zároveň vyzval na ich okamžité prepustenie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Belehrad a Priština sa nezhodujú na mieste zatknutia troch kosovských policajtov, ktorí boli príslušníkmi pohraničnej stráže, a navzájom sa obviňujú z ilegálneho prekročenia hranice. Priština dokonca označila incident za "únos".



Podľa Srbska boli policajti ozbrojení automatickými zbraňami, v plnej vojenskej výstroji, so zariadeniami GPS, mapami a ďalším vybavením. Kosovský minister vnútra Xhelal Svečla zase obvinil "zločinecké Srbsko", ktorého ozbrojenci vraj vstúpili na územie Kosova a uniesli odtiaľ troch policajtov, čím podľa neho došlo k porušeniu medzinárodných noriem.



Kosovská vláda v tejto súvislosti v stredu zakázala vstup nákladných áut prevážajúcich srbský tovar na územie Kosova. Na hraničnom priechode Merdare sa tak od štvrtkového rána tvorili dlhé kolóny nákladných áut.



"Z bezpečnostných dôvodov okamžite sprísňujeme kontroly na hraniciach so Srbskom. Zároveň žiadame o prepustenie troch unesených policajtov a vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby odsúdilo tento srbský akt agresie," vyhlásil Kurti.



Srbský prezident Aleksandar Vučič vyhlásil, že hovoril so zástupcami USA, Francúzska, Británie, Nemecka a Talianska, ktorých údajne poprosil, aby "zamedzili Kurtimu rozpútať ďalšiu vojnu na Balkáne".



Európska únia v stredu uviedla, že schválila represívne opatrenia voči Kurtiho vláde, ktorá podľa EÚ nedokázala prijať opatrenia na zmiernenie krízy. Hovorca Európskej komisie Peter Stano povedal, že opatrenia sú dočasné a je možné ich zrušiť. Sú však potrebné dovtedy, kým Kosovo nepodnikne "konkrétne opatrenia na okamžitú deeskaláciu situácie".