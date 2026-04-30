Kurum: Svetová kríza svedčí o potrebe prechodu na čistú energiu
Energetickú krízu spôsobila predovšetkým vojna na Blízkom východe ako dôsledok americko-izraelských útokov na Irán, ktoré sa začali na konci februára.
Autor TASR
Paríž 30. apríla (TASR) - Celosvetová energetická kríza zvýraznila potrebu transformácie hospodárstva a urýchlenia jeho prechodu na čistú energiu, uviedol vo štvrtok dezignovaný predseda 31. konferencie OSN o klíme (COP31) Murat Kurum z Turecka. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Svet dnes čelí najväčšej energetickej kríze vo svojej histórii,“ povedal Kurum, ktorý je zároveň tureckým ministrom životného prostredia, na stretnutí o energetickej transformácii na pôde Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v Paríži.
Energetickú krízu spôsobila predovšetkým vojna na Blízkom východe ako dôsledok americko-izraelských útokov na Irán, ktoré sa začali na konci februára. Teherán v reakcii na túto vojenskú agresiu začal útočiť raketami a dronmi v mnohých štátoch v regióne a zároveň uzavrel Hormuzský prieliv. Podľa AFP to podporilo výzvy, aby svet upustil od svojej závislosti od fosílnych palív.
„Teraz už jednoznačne vieme, že svetové hospodárstvo musí zmeniť svoj energetický model,“ vyhlásil Kurum. „A najdôležitejším krokom je urýchliť prechod na čistú energiu,“ dodal.
Šéf IAE Fatih Birol takisto poznamenal, že „svet čelí veľkej energetickej a ekonomickej výzve“. Súčasné ceny ropy podľa neho „vyvíjajú veľký tlak na mnohé krajiny“. Potvrdil, že jeho agentúra situáciu pozorne sleduje.
Stretnutie v Paríži sa konalo v rámci príprav na konferenciu COP31, ktorá sa uskutoční v tureckej Antalyi od 9. do 20. novembra.
„Svet dnes čelí najväčšej energetickej kríze vo svojej histórii,“ povedal Kurum, ktorý je zároveň tureckým ministrom životného prostredia, na stretnutí o energetickej transformácii na pôde Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v Paríži.
Energetickú krízu spôsobila predovšetkým vojna na Blízkom východe ako dôsledok americko-izraelských útokov na Irán, ktoré sa začali na konci februára. Teherán v reakcii na túto vojenskú agresiu začal útočiť raketami a dronmi v mnohých štátoch v regióne a zároveň uzavrel Hormuzský prieliv. Podľa AFP to podporilo výzvy, aby svet upustil od svojej závislosti od fosílnych palív.
„Teraz už jednoznačne vieme, že svetové hospodárstvo musí zmeniť svoj energetický model,“ vyhlásil Kurum. „A najdôležitejším krokom je urýchliť prechod na čistú energiu,“ dodal.
Šéf IAE Fatih Birol takisto poznamenal, že „svet čelí veľkej energetickej a ekonomickej výzve“. Súčasné ceny ropy podľa neho „vyvíjajú veľký tlak na mnohé krajiny“. Potvrdil, že jeho agentúra situáciu pozorne sleduje.
Stretnutie v Paríži sa konalo v rámci príprav na konferenciu COP31, ktorá sa uskutoční v tureckej Antalyi od 9. do 20. novembra.