Kurum: Turecko bude mať konečné slovo na klimatickej konferencii COP31
Austrália aj Turecko chceli konferenciu organizovať, dohodu sa im však podarilo dosiahnuť až po mesiacoch rokovaní v novembri
Autor TASR
Istanbul 12. marca (TASR) - Turecko bude mať ako hostiteľská krajina konečné slovo pri všetkých rozhodnutiach počas 31. konferencie OSN o klíme (COP31), hoci bude úzko spolupracovať s hlavným vyjednávačom Austráliou, vyhlásil vo štvrtok v Istanbule turecký minister životného prostredia Murat Kurum. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„V rámci COP nemáme spolupredsedníctvo: Turecko v podstate preberá predsedníctvo, zatiaľ čo Austrália je zodpovedná za rokovania,“ ozrejmil Kurum.
Austrália aj Turecko chceli konferenciu organizovať, dohodu sa im však podarilo dosiahnuť až po mesiacoch rokovaní v novembri. Každý rok hostí klimatické podujatie jeden z piatich makroregiónov a jeho členovia rozhodujú, kto z nich podujatie zorganizuje. Obe krajiny spadajú do skupiny Západná Európa a ďalšie krajiny.
„Turecko a Austrália musia spolupracovať. Austrália nemôže prijať rozhodnutie, ktoré neschváli Turecko, ktoré bude predsedať COP31,“ zdôraznil Kurum.
V prípade, že by sa Canberra a Ankara nedohodli, konferenciu by hostilo Nemecko, kde sídli sekretariát Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. COP31 sa uskutoční v Antalyi od 9. do 20. novembra.
