Kurz a Putin hovorili o možných dodávkach a výrobe vakcíny Sputnik V

Moskva/Viedeň 26. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a rakúsky kancelár Sebastian Kurz počas piatkového telefonátu hovorili o možných dodávkach a spoločnej výrobe ruskej vakcíny Sputnik V proti novému koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa.



"Detailne sme diskutovali o otázkach boja proti šíreniu nákazy koronavírusom vrátane možnosti dodávky ruskej vakcíny Sputnik V do Rakúska a spustenia spoločnej výroby," uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Rozhovor podľa agentúry TASS iniciovala rakúska strana. Obe krajiny sa zhodli, že v tejto záležitosti zostanú v úzkom kontakte. K telefonátu došlo v čase, keď EÚ čelí kritike za pomalý priebeh hromadného očkovania súvisiaci s meškaním dodávok vakcín.



Zatiaľ čo napríklad Maďarsko už ruskú vakcínu Sputnik V zaregistrovalo, niektoré členské štáty EÚ vrátane Nemecka či Španielska uviedli, že by o túto očkovaciu látku mali záujem v prípade, že ju schvália európske regulačné úrady.



Rusko túto vakcínu schválilo na použitie vlani v auguste, a to ešte pred rozsiahlymi klinickými štúdiami, čo vyvolalo znepokojenie. Odborný lekársky časopis The Lancet však vo februári zverejnil výsledky štúdie, podľa ktorej je ruská vakcína bezpečná a má účinnosť viac ako 90 percent.



Vakcínu Sputnik V podľa Ruského fondu priamych investícií (RDIF), ktorý spolufinancoval jej vývoj, zaregistrovalo už viac než 35 krajín sveta.