Kurz a Strache upozornili na neprispôsobivosť časti migrantov v EÚ

Viedeň 5. júla (TASR) - Jedným z veľkých problémov s niektorými imigrantmi v Európe je ich neúspešná integrácia do väčšinovej spoločnosti. Uviedli vo štvrtok vo Viedni rakúsky kancelár Sebastian Kurz a vicekancelár Heinz-Christian Strache počas stretnutia s novinármi pri príležitosti predstavenia priorít Rakúska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ.



Rozhovorom s novinármi z členských krajín EÚ dominovala téma migrácie, azylovej politiky a kontrolných centier na niektorých vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Kurz v tejto súvislosti potvrdil, aj keď bez udania dôvodu, že budú pokračovať kontroly na hraniciach so Slovinskom, až do "zabezpečenia vonkajších hraníc" Schengenu.



Aj Kurz aj Strache priznali problémy, ktorým Rakúsko čelí v snahe riešiť problém migrácie. Kancelár pripomenul, že Rakúsko v posledných rokoch prijalo okolo 130.000 utečencov, čo je dosť na osemmiliónovú krajinu.



"Mnohí z prisťahovalcov sa nechcú integrovať do našej spoločnosti, vzdelávať sa a učiť sa po nemecky," konštatoval Strache a upozornil, že mnohí z prisťahovalcov trvajú na svojich zvykoch ako sú vynútené manželstvá či ženská obriezka a majú problém sa uplatniť na trhu práce.



Kurz, ktorý bol predtým šéfom rakúskej diplomacie, upozornil, že sedem rokov mal na starosti integráciu migrantov. Priznal, že nemožno generalizovať a hovoriť o všetkých rovnako. Zároveň však dodal, že kým prisťahovalci z krajín bývalej Juhoslávie a východoeurópskych krajín sa dokázali veľmi rýchlo integrovať do väčšinovej spoločnosti, neplatí to pre migrantov z Afganistanu alebo Čečenska, u ktorých možno konštatovať nižšiu úroveň vzdelania a trvanie na zvykoch, ktoré so sebou prinášajú, vrátane antisemitských nálad.